Governo studia misure per contrastare quarta ondata

Un anno fa, esattamente un anno fa, l'Italia contava 40 mila casi e 550 morti in un giorno solo a causa del Covid, con migliaia di persone in terapia intensiva e decine di migliaia nei reparti. Oggi la situazione è completamente differente grazie ai vaccini, ed è sempre sulla vaccinazione che il governo punta per affrontare una quarta ondata che comincia a montare anche nel nostro paese. Visto che i sieri dopo sei mesi vedono la loro efficacia calare al 50%, come riporta l'Istituto Superiore di Sanità, l'esecutivo ha deciso di accelerare sulle terze dosi. Dal primo dicembre il terzo capitolo del vaccino sarà prenotabile dai 40 anni in su ma si punta ad allargare la platea. A metà dicembre ci sarà la cruciale decisione dell'EMA sull'autorizzazione ai vaccini per la fascia 5 -11 anni, il range di età dove, sottolinea il presidente dell' Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, il virus adesso circola di più. Se ci sarà il via libera il Governo sarebbe già preparando una campagna di comunicazione per convincere le famiglie della bontà della scelta. L'altro strumento chiave è il Green pass. Il Governo seguirà l'andamento della curva e la voce della scienza. In base a questi due fattori l'esecutivo potrebbe anche valutare il rilascio del Green pass solo per chi ha completato il ciclo vaccinale escludendo i tamponi come strumento per ottenerlo. Non sarà toccato, poi, il sistema delle zone. L'intenzione del Governo è evitare restrizioni a livello nazionale, ma a livello locale le microzone rosse sono e rimarranno una opzione per circoscrivere eventuali focolai ed evitare la diffusione del virus. Vaccini, Green pass, mascherine, distanziamento. Questi i pilastri della strategia italiana per evitare che la quarta ondata e la sua piena ci riportino indietro nell'inferno di un anno fa.