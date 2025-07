Grasso: "Borsellino aveva consapevolezza di andare incontro al suo destino"

"Sono stati non solo dei compagni di lavoro, non soltanto dei colleghi, degli amici, ma soprattutto, dei testimoni del loro tempo e delle guide da seguire, dei simboli, da poter rappresentare soprattutto ai giovani di oggi che sono ormai son passati tanti anni e magari non li conoscono, o li conoscono come dei miti degli eroi e io sono contro questa retorica degli eroi perché li voglio far conoscere come li ho conosciuti io come delle persone comuni che hanno senso eccezionale solo per il loro impegno, il senso del dovere, il senso del sacrificio per la comunità, ma come simboli da imitare, come persone che amavano anche la la buona tavola, il buon vino, che scherzavano. L'ultima volta che ho visto Paolo Borsellino, ero al Ministero della Giustizia dove mi aveva chiamato Falcone per collaborare nella legislazione antimafia e mi venne a trovare una decina di giorni prima della strage, e mi disse appunto che sai, ho avuto la notizia che è arrivato l'esplosivo anche per me in Sicilia. E ci sono amici che mi chiedono di andare via, di abbandonare tutto con la mia famiglia, ma come posso abbandonare coloro che credono in me, i cittadini che credono nella nostra funzione. Ecco, lì ho avuto la precisa sensazione della consapevolezza con cui andava incontro al suo destino. E questo è il ricordo più toccante ed emozionante che mi è rimasto di Paolo Borsellino, oltre a tutta quella la vita vissuta insieme e poi ricordo quell'abbraccio che con lui ho avuto nel momento in cui, uscendo dal pronto soccorso dell'ospedale Civico capiì dal suo viso che per il nostro amico e collega Giovanni Falcone, non sapendo che 57 giorni dopo sarebbe toccata anche a lui, ci abbracciammo e ricordo le sue parole. Una parte della mia, della nostra vita è andata via". .