Green pass, Costa: nessuna revisione

Questo non è un tema che è sul tavolo, oggi il Green pass prevede appunto i tre requisiti e tra l'altro anche qui una riflessione, io vedere coloro che protestano "No Green Pass", non tengono conto di un aspetto fondamentale, che oggi il Green pass, che prevede anche l'utilizzo del tampone per ottenere il Green pass, di fatto da un opportunità e tutela chi non si è vaccinato, quindi è veramente singolare vedere protestare coloro che giovano da questa misura contro la misura stessa. Ripeto, oggi il Green pass garantisce a quella minoranza che non si è vaccinata di poter usufruire di tutta una serie di libertà che oggi sono possibili grazie a quella maggioranza che invece si è vaccinata.