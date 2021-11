Il nuovo provvedimento serve a limitare le restrizioni che erano previste con la normativa precedente, ovvero in zona gialla e in zona arancione gran parte dei cittadini con il Green pass rinforzato potranno fare esattamente quello che facevano nella zona bianca. Esprimiamo qualche perplessità invece sulle misure di rafforzamento di restrizioni sulla zona bianca in quanto abbiamo la preoccupazione che possano creare tensioni sociali.