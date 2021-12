Green pass, per errore validi anche se positivi a covid

"Noi siamo risultati positivi al Covid il 1 dicembre e attualmente, abbiamo ancora il Green Pass valido." Questa è la storia di Annalisa e del marito, una coppia di pazienti fragili della provincia di Varese, ma in queste ore lo è anche di molti altri italiani vaccinati come loro, risultati positivi al tampone e che nella stragrande maggioranza dei casi hanno sintomi blandi. Da positivi però il Green Pass non dovrebbe più essere valido, stando a un automatismo che sarebbe dovuto scattare e invece. "Volevo verificare che funzionasse il sistema. Che essendo stata inserita tra i casi positivi conclamati il mio Green Pass fosse effettivamente non valido. Quindi lo abbiamo controllato subito ed è effettivamente ancora valido." Cinque giorni dopo l'esito del tampone il Green Pass di Annalisa e del marito sono ancora validi. L'ultima prova risalire a qualche ora fa, e questo è il risultato. App VerificaC19, lettura del qr code, certificazione valida in Italia e in Europa 10 giorni dopo. Il Ministero della Salute ammette il problema e in queste ore fa sapere di aver inviato la bozza di modifica degli DPCM del 17 giugno scorso, che tocca anche gli aspetti legati alla revoca del Green Pass, al Garante della Privacy che sul punto da tempo deve esprimersi. Una nuova falla insomma, che emerge a quasi due anni dall'inizio della pandemia e mentre Annalisa e il marito per scoprire di essere positivi hanno dovuto, per scrupolo, autonomamente prenotare online un tampone rapido a pagamento. "Con molto rammarico il medico di base mi ha comunicato che i tempi di ATS erano questi semplicemente, e che non riusciva a prenotare un tampone molecolare prima di sette giorni dalla data in cui lo stavo sentendo. Fortunatamente i sintomi erano lievi, anche se preoccupati. Entrambi appartenenti comunque a categoria fragile e sicuramente anche abbandonati, nel senso che l'unico contatto è stato col medico di base e basta.".