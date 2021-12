Green Pass, Rasi a Sky TG24: "Rivederne la durata"

Io spero che la gente si convinca, va convinta a farlo perché è un ciclo normale quello di 3 mesi di tutti i vaccini. Io credo, io credo che andrebbe in qualche modo incoraggiato a farlo, dopo il quinto mese io direi che va fatta, che va fatto un tampone, va fatto qualche cosa. Ormai l'abbiamo, all'inizio avevamo tutti dei dubbi no, quanto diminuiva, come diminuiva, se era a livello personale. Adesso i dati ci sono, ce lo dicono e quindi effettivamente dopo 5-6 mesi il Green pass perde ogni giorno un po' di validità. Attenzione attenzione, perde validità rispetto alla circolazione del virus, se fossimo in una situazione di bassa circolazione non sarebbe un problema perché ci protegge dalla malattia, dalla morte. In un momento di alta circolazione come questo, purtroppo, bisogna anche pensare di ridurne la durata.