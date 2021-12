Green pass, Sileri: presto blocco certificato in quarantena

Noi saremo i primi in Europa che avranno la possibilità di revoca del certificato verde, cioè se oggi viene un olandese o un francese, che invece dovrebbe stare in quarantena o in isolamento, in Italia rischia di entrare. Il Garante della Privacy ha dato un ok oggi, quindi nel prossimo DPCM verrà lavorata e arriverà a conclusione questa possibilità, riconosciuta poi dalla piattaforma, di poter negare e sospendere il certificato verde. Tornerà, diciamo, attivo al termine, diciamo, della quarantena e della diversa quarantena se è vaccinato o no, o se esce o meno col tampone.