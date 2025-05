Grugliasco, uomo uccide a coltellate la moglie davanti alla figlia

Dopo una notte di agonia, è morta in ospedale Fernanda Di Nuzzola, sessantunenne maestra d'asilo, accoltellata mercoledì pomeriggio in questo palazzo di Grugliasco, periferia sud di Torino. Ad aggredirla con diversi fendenti all'addome è stato il marito Pasquale Piersanti, dopo una lite scoppiata in casa. La donna è riuscita a fuggire nelle scale, ma si è accasciata. Tutto, è accaduto davanti agli occhi della figlia ventiquattrenne dei due coniugi. È stata lei a dare l'allarme. Fernanda Di Nuzzo è stata trasportata alle molinette in arresto cardiaco per shock emorragico. Aveva perso molto sangue, è stata subito operata. Le hanno asportato la milza, ma era in condizioni critiche. In mattinata, il suo cuore non ha retto ed è morta. L'uomo che dopo aver accoltellato la moglie si era barricato in casa per alcuni minuti, è stato arrestato dai carabinieri e ora è accusato di omicidio. Dalle prime indagini risulta che non ci fossero state altre liti in precedenza e che Piersanti nell'ultimo periodo soffrisse di depressione. .