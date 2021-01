Gruppo nepalese scala il K2 in inverno

Un obiettivo storico che si va ad incasellare nella storia dell'alpinismo, certamente, ricoprendo un importante traguardo. Sono 10 alpinisti nepalesi, che fanno parte di più squadre, il più famoso forse in questo momento è Niermann, la persona che due anni fa ha lanciato la sfida dei 14 ottomila ed è riuscito a salirli in sette mesi ed è salito con altri 9 suoi compagni nepalesi in cima al K2. Ci è arrivato oggi intorno alle 13.00 ora italiana ed erano le 15.00 ora pakistana, ci sono su 4 ore...le 17.00, scusate, ci sono quattro ore di differenza. E in due giornate, quella di ieri e questa di oggi, incredibili, è difficilissimo che in Himalaya, in Karkoram in questo caso, di inverno ci siano due giornate di sole, senza nemmeno una nuvola e con pochissimo vento. Per cui una fortuna incredibile che ha premiato il coraggio di questi...la buona organizzare di questo gruppo, di questo grande gruppo nepalese. Purtroppo dobbiamo anche registrare una notizia di pochi minuti fa, anche un incidente di questa mattina accaduto purtroppo ad un giovane alpinista spagnolo Sergi Mingote che nel scendere da campo uno a campo base è precipitato.