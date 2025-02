Guerriglia in A12, immagini scontri tra tifosi violenti

Autostrada e Autogrill ancora ostaggio dei tifosi violenti. Le immagini si riferiscono alla maxi rissa dell'ultimo pomeriggio domenicale due squadre del gruppo B di serie C giocano entrambe in trasferta la Lucchese a Sestri Levante, il Perugia a Chiavari contro la Virtus Entella. L'incontro forse è stato casuale, lo scontro no. I volti coperti, i fumogeni, le aste circa trecentocinquanta persone seminano il panico poco dopo le sedici, parte della carreggiata viene occupata e sui social dei canali ultrà rimbalzano i video degli automobilisti e dei passanti sconcertati e impauriti. "Questa gente è fuori di testa, io ho paura, non ci voglio credere". Per una decina di minuti è stata necessaria la chiusura dell'autostrada per la rimozione degli oggetti usati nella guerriglia e rimasti sull'asfalto. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Sono in corso indagini per identificare i responsabili tramite i filmati di videosorveglianza e le targhe delle auto. Un tifoso della Lucchese si è presentato al pronto soccorso con una ferita alla testa.