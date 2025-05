Hackeher, la rassegna sulla gender equality approda a Verona

Hackher, la più importante rassegna italiana dedicata alla gender equality, continua il suo impegno in 10 città italiane e in 10 europee, arrivata alla sua ottava tappa e approdata a Verona. Hackher è un progetto che mira ad abbattere il persistente divario professionale di genere nel settore high-tech, con un progetto che da un lato vuole avvicinare quante più ragazze al mondo IT, quest'anno attraverso la creazione di un'app, dall'altro lascia spazio a un confronto sulle tematiche della gender equality. Hackher nasce per raccontare come le donne stiano trasformando l'immaginario legato all'innovazione. L'evento che si è svolto all'università di Verona ha avuto al centro del dibattito la gender equality e le riflessioni sui principali ostacoli all'inclusione. "Su tutto quello che è inclusivo, il divario salariale, la violenza di genere, tutte tematiche che è importante affrontare insieme alle ragazze della nuova generazione, perché è a loro che dobbiamo trasmettere il messaggio di coraggio e di costanza nel portare avanti la lotta contro il gender gap." Retaggi culturali, stereotipi di genere, aspettative sociali squilibrate e modelli educativi non equi continuano a condizionare le scelte personali e professionali delle donne fin dalla giovane età, e rendono il divario di genere lontano dall'essere colmato. Francesca Cersosimo, sket G24. .