Halloween, Milano si prepara alla notte delle streghe

Giocare e correre in un campo pieno di zucche. Il desiderio si avvera nel mese di ottobre quando si vuole trascorrere qualche ora in piena atmosfera di Halloween. Fra colori tipici dell'autunno, immersi nell'immenso spazio verde di questo villaggio in provincia di Pavia si può attendere la notte del 31 ottobre all'aria aperta dedicandosi a varie attività. Mettersi alla guida di un piccolo trattore è un divertimento per i bambini che vogliono darsi da fare e pazienza se le zucche sono un po' troppo pesanti quel che conta è riuscire a sollevarle medie, piccole o grandi che siano. C'è il labirinto dove perdersi per gioco oppure ci si può tuffare nel mais all'interno di una casetta. Ognuno poi sceglie una zucca, la trasforma in una terrificante lanterna e la decora. L'idea è stata quella di ricreare un campo in stile americano. "La cosa più tradizionale americana è, nel periodo che precede Halloween, cercare la zucca, ovviamente quella arancione, e prenderla e portarla a casa per decorare la casa in una maniera autunnale. Le zucche che abbiamo qua in struttura sono circa 50mila". "Quanti tipi di zucche ci sono in questo villaggio?" "Allora tipi di zucca ce ne sono tantissimi, dipende anche molto dal weekend e molto dal periodo perché non tutto si mantengono fino alla fine del villaggio. Questa è la classica zucca di Castellazzo, questa è, diciamo, la piacentina, questa invece è la moscata francese, fino ad arrivare poi alle famose zucche di Halloween che tutti conoscono con questo nome che a differenza di questo tre che abbiamo visto non sono edibili, comunque sono più ornamentali. Da noi diciamo sua maestà è la zucca qua". Intanto a Milano per gli appassionati delle atmosfere dark fervono i preparativi. I negozi si riempiono, ci dice il titolare di questa attività, e in tanti sono tornati a chiedere accessori e travestimenti. "Vedo che c'è tanta voglia di festeggiare sia in casa che nei locali. Le vendite dopo la ripartenza quindi dopo la notizia della riapertura delle discoteche sono ripartite molto bene, non come il 2019 ma stanno andando molto bene". Tornano così i vari Jack Skeletron e altri personaggi animati a riempire gli scaffali dei negozi assieme ai porta dolcetti per caramelle e cioccolatini.