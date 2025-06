Hostess morta a Vienna, disposta l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco

Sarà l'autopsia a stabilire le esatte cause della morte di Aurora Maniscalco, la hostess palermitana di 24 anni, morta lunedì pomeriggio in un ospedale di Vienna, dove era stata ricoverata dopo essere volata giù dalla finestra del terzo piano dell'appartamento in Universum Strasse, nel centro della capitale austriaca, dove viveva con il fidanzato. Anche lui palermitano, 27 anni, assistente di volo, è stato proprio il giovane a chiamare i soccorsi. Interrogato dalla polizia, il ragazzo avrebbe riferito di una lite e poi della corsa di lei verso la finestra per lanciarsi nel vuoto. Ma i familiari della ragazza avvisati solo sette ore dopo il fatto dallo stesso fidanzato, non credono al suicidio e per questa ragione, attraverso il loro legale, hanno presentato un esposto alla magistratura di Vienna che stava per archiviare il caso come suicidio. Non puntiamo il dito contro nessuno, fa sapere Alberto Raffadale, legale dei Maniscalco, ma non possiamo escludere nulla. Per questo motivo abbiamo richiesto che venga fatta l'autopsia sul corpo di Aurora per fugare ogni dubbio. La famiglia di Aurora non crede al suicidio, non l'avrebbe mai fatto, dicono, per questo hanno chiesto che il caso non venga archiviato. Adesso si dovrà attendere l'esame autoptico in programma all'ospedale di Vienna, dove la giovane hostess è deceduta. .