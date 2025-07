Hostess morta a Vienna, i familairi di Aurora chiedono di approfondire le indagini

La cartella clinica dell'ospedale di Vienna, i vestiti che Aurora indossava al momento del ricovero e del sequestro dell'appartamento per fare ulteriori indagini. È questo che i familiari di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana 24 enne morta nella capitale austriaca il 23/06 scorso, dopo essere volata dal balcone di casa in cui viveva con il suo fidanzato, hanno chiesto ai magistrati palermitani che indagano. Per le autorità austriache, quello della ragazza sarebbe stato un gesto volontario, un suicidio, mentre per i familiari della giovane, un ruolo determinante in questa tragedia lo avrebbe avuto il fidanzato di Aurora, anche lui palermitano ed anche lui assistente di volo. La Procura di Palermo, alla quale i familiari avevano presentato un esposto, ha aperto un fascicolo di indagine con l'accusa di istigazione al suicidio, unico indagato, proprio il fidanzato di Aurora. Era stato lui a lanciare l'allarme quando la 24 enne è volata giù dal balcone del terzo piano, in Universumstrasse, ed ha avvisato solo sette ore dopo i familiari di Aurora che hanno visto per l'ultima volta la loro figlia agonizzante in un letto dell'ospedale di Vienna, dove è morta poco dopo. Sul. corpo della hostess è stata effettuata l'autopsia all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Dai primi risultati non sarebbero state riscontrate altre lesioni non riconducibili alla caduta, ma per gli esiti completi si dovranno attendere alcune settimane. I familiari di Aurora parlavano di una relazione tormentata della figlia con il fidanzato, un rapporto tossico, dove i litigi sarebbero stati all'ordine del giorno. .