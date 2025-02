I fronti del Procuratore Lo Voi: caso Caputi, CSM, Copasir

permanente. La settimana è delicata per Francesco Lo Voi che ha davanti a sé più di un fronte aperto. Entrato nel mirino del Governo dopo avere iscritto nel di un fronte aperto. Entrato nel mirino del Governo dopo avere iscritto nel registro degli indagati la Presidente del Consiglio, i Ministri Nordio e Piantedosi ed il sottosegretario Mantovano per il caso Almasri, il Procuratore Capo di Roma aspetta la decisione dei magistrati di Perugia, che oggi incardineranno in un fascicolo di indagine l'esposto presentato il 7 febbraio dal DIS nei suoi confronti e nel quale si contesta la violazione della legge sui servizi segreti da parte della Procura capitolina. Sarà Raffaele Cantone a valutare se, e come vuole l'accusa, Lo Voi abbia davvero contribuito a diffondere notizie riservate sul capo di gabinetto di Giorgia Meloni, Gaetano Caputi, poi di Giorgia Meloni, Gaetano Caputi, poi finite sulle pagine del quotidiano Il domani. Il procuratore di Roma, da parte sua, rivendica la che ci sia stato alcun reato. Sempre da Perugia potrebbero che tira in ballo ancora Francesco Lo Voi e l'avvocato Luigi Li Gotti che tira in ballo ancora Francesco Lo Voi e L'avvocato Luigi Li Gotti autore della denuncia che ha coinvolto Premier ed altri tre membri ed altri tre membri del Governo. per la vicenda due settimane e in quella sede potrà illustrare la sua versione dei fatti. Più incerti i tempi per quel che riguarda la richiesta di incompatibilità ambientale presentata dai consiglieri laici di centro-destra del CSM. Sarà la Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ad Sarà la Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ad esaminarla ed è legata a quanto avvenuto nel caso Caputi. Intanto però nei prossimi giorni presentato da un cittadino sudanese, vittima di torture, che accusa Meloni, Nordio e Piantedosi di aver sottratto Almasri alla giustizia internazionale. .