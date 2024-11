Sono stati celebrati a Lentini i funerali di Margaret Spada, la 22enne deceduta il 7 novembre a Roma dopo un intervento di rinoplastica in uno studio medico non autorizzato. La tragedia ha sollevato polemiche sui ritardi nei soccorsi e aperto un'inchiesta. La città siracusana ha proclamato il lutto cittadino per rendere omaggio alla giovane.