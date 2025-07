I minori in Italia, Istat: nel 2024 il 27% a rischio poverà

Sono le prime vittime delle disuguaglianze, non solo di quelle sociali, ma anche di quelle territoriali. I bambini e gli adolescenti fino ai 16 anni che sono a rischio di povertà o di esclusione sociale nel nostro Paese sono il 27%. un dato che cresce in modo esponenziale al sud e nelle isole, dove raggiunge quasi il 44% ma che si ferma al 14 al nord. Le cifre contenute nel rapporto annuale dell'Istat sulle condizioni di vita dei minori nel nostro Paese vanno confrontate anche con il dato del 2021 che vede una crescita di tre punti percentuali. Leggendo i dati, scopriamo che il rischio aumenta sia nelle famiglie numerose sia in quelle monogenitoriali e a pesare in modo decisivo il livello di istruzione della famiglia. A rischio il 52% dei minori con genitori con la licenza di scuola secondaria inferiore, cifra di cinque volte superiore a chi ha almeno uno dei genitori laureato. I minori stranieri sono a rischio povertà nel 44% dei casi, un valore di oltre 20 punti percentuali a quello dei coetanei di cittadinanza italiana, forbice che si allarga ancora di più nel mezzogiorno. A pesare sulle difficoltà economiche delle famiglie c'è il pagamento del mutuo seguito affitto l'insicurezza alimentare arriva a toccare il 5% in Italia con punte del 9% al sud. .