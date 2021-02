I numeri della pandemia

Torna a salire sopra il 5% il rapporto tra positivi e tamponi effettuati, percentuale attestatasi al 4,7% nella giornata di sabato. Ma vediamo nei particolari quali sono i dati dell'ultimo bollettino del ministero della salute. In calo il numero di nuovi positivi, sono 11.068 i casi segnalati rispetto agli oltre 13.000 del giorno precedente, ma a fronte di un numero inferiore di tamponi, sommando i molecolari, poco più di 126.800 e gli antigenici, quasi 79.000 il totale di 205.642. Un dato che però non deve stupirci perché il numero di tamponi processati di domenica e poi di lunedì è come da consuetudine inferiore rispetto al resto della settimana. Scende anche il numero di vittime, sono 221 decessi registrati nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto ai 311 del giorno precedente. Calo che continua a riguardare anche la pressione sui reparti ordinari sono 51 i ricoveri in meno rispetto a sabato, ma c'è una curva che torna a salire, come accaduto all' 8 febbraio, quella delle terapie intensive, sale a 23 il saldo dei posti letto occupati da pazienti covid, rispetto ai meno 33 di sabato, tutto questo a fronte dei 126 ingressi giornalieri.