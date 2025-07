I rischi e le opportunità  dell'intelligenza artificiale

"A parte il fatto che si dicono talvolta delle sciocchezze, cioè si fanno paralleli tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, come se l'intelligenza umana non fosse sempre e da sempre un'intelligenza artificiale, la vera questione è che intelligenza noi svilupperemo. nell'elaborazione di questo strumento potentissimo, che ci troviamo a dover utilizzare necessariamente e anche per certi aspetti, fortunatamente, con qualche rischio naturalmente, ma non è mai esistito uno strumento che non portasse dei rischi alla nostra esistenza." .