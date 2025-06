I titoli del 2 giugno di Sky TG24, edizione ore 8

"2 Giugno sia momento di unità e concordia", dice il Presidente Mattarella. E sul Medio Oriente ammonisce: "Disumano ridurre alla fame un'intera popolazione". Stamattina la parata ai Fori Imperiali. Gaza, scambio di accuse tra Israele e Hamas sugli spari ai cittadini in un sito di aiuti a Rafah. Il bilancio è di oltre 30 morti e 150 feriti. Ballottaggio presidenziale in Polonia, il nazionalista Nawrocki vince per un soffio con poco più del 50% dei voti. Sconfitto il sindaco europeista di Varsavia. Affluenza record. Oggi a Istanbul secondo round dei negoziati diretti tra Mosca e Kiev. Massiccio attacco di droni ucraini colpisce 4 aeroporti militari in Russia. Telefonata tra Rubio e Lavrov. Femminicidio di Afragola, secondo il medico legale Martina sarebbe morta dopo minuti di agonia. Domani l'autopsia sul corpo della 14enne. Svolta nell'assassinio del benzinaio di Ardea. È stato arrestato un 18enne che ha confessato l'omicidio. Il giovane ha fatto ritrovare il coltello usato per il delitto. Roland Garros, stasera la sfida Sinner-Rublev. Musetti batte Rune e conquista i quarti. Paolini out. Formula Uno, doppietta McLaren in Spagna: vince Piastri. Terzo Leclerc. Prima rapper poi pioniere dell'hip hop in Italia, ora il nuovo album "Cane Randagio Parte 1". Neffa è il protagonista della nuova puntata di "Stories" in onda alle 21:00 su Sky TG24. .