I titoli di Sky TG24 17 luglio 2025 - edizione h8

Urbanistica sotto accusa a Milano, la Procura ha chiesto se arresti domiciliari per l'assessore Tancredi e l'imprenditore Catella indagato anche il Sindaco Sala. Caos in Siria, bombe di Israele su Damasco colpiscono l'area del palazzo presidenziale. Netanyahu "Difenderemo i fratelli Drusi", preoccupazioni di Stati Uniti ed Europa. Bilancio europeo vale 2000 miliardi la proposta di budget 2028-2034, protesta la Germania "Inaccettabile". Von der Leyen "Triplicati gli investimenti su migrazioni e frontiere". Il Capo della Casa Bianca torna ad attaccare il Presidente della Fed Powell, poi frena, sul licenziamento. Dazi continuano le trattative con l'Europa Sefcovic a Washington. Femminicidio di Martina Scialdone pena ridotta in appello per l'ex fidanzato, cade la prem"Giustizia non è stata fatta". Sparatoria a Taranto, un morto, tre feriti, di cui uno in gravissime condizioni sulla scena del crimine ritrovati diversi bossoli. Operazione internazionale contro un gruppo di hacker filo russo, rete criminale attiva in tutta Europa, colpiva siti governativi e istituzionali, indagati anche cinque italiani. Torna la serie in pillole Overview con una nuova puntata, Lost in Translation futuro delle lingue con l'AI in onda oggi delle principali edizioni del TG su Sky TG 24.it e YouTube. .