I titoli di Sky TG24 del 1 luglio: edizione delle 13

Meteo estremo in Italia, bollino rosso in 17 città e piogge torrenziali nel nord del Paese caldo record anche in Europa, a Parigi, Torre Eiffel chiusa per le alte temperature. E poi il Medio Oriente con un nuovo attacco nella Striscia di Gaza dell'esercito israeliano che provoca la morte di decine di palestinesi. Lunedì prossimo intanto Netanyahu è atteso alla Casa Bianca. Nuovo scontro tra Trump e Musk, il patron di Tesla critica la legge di bilancio del governo, il Presidente americano minaccia di togliergli i sussidi e dice "Lo rimando in Sudafrica" Approvato il decreto flussi previsti 500000 nuovi ingressi in tre anni per il governo è manodopera indispensabile al sistema economico e produttivo nazionale. E dopo la paura di ieri sembra essere terminato lo sciame sismico ai Campi Flegrei, il Ministro Musumeci a Sky TG 24 ammette "Lo Stato ha commesso errori in quella zona". E poi a Taranto recuperato e identificato il corpo di uno dei quattro pescatori scomparsi in mare da domenica scorsa, si cercano ancora gli altri dispersi. Il delitto di Garlasco oggi in Cassazione si discute sulla semilibertà per Alberto Stasi, la Procura di Milano chiede l'annullamento del provvedimento per vizi di legittimità. E poi c'è Wimbledon, oggi è il giorno dell'esordio di Sinner, il numero uno al mondo affronta Nardi tra poco in campo anche Musetti, tutto il torneo live su Sky Sport. .