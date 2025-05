I titoli di Sky Tg24 del 1° maggio, edizione delle 19

Il cosiddetto Signal-gate provoca un terremoto nell'amministrazione Trump. Il consigliere della sicurezza nazionale Mike Waltz e il suo vice Alex Wong sarebbero prossimi alle dimissioni. Sindacati in piazza per il Primo di maggio. Pronti alla mobilitazione dice Landini. Schlein attacca sull'occupazione Meloni mente. Al concertone proiettato un video con Papa Francesco. L'8 maggio a Palazzo Chigi l'incontro fra l'esecutivo e le parti sociali. La premier assicura il lavoro è uno dei nostri pilastri. Per la ministra Calderone e la vera sfida e la produttività. Alle 16:30 del 7 maggio l'inizio del Conclave che sceglierà il nuovo pontefice. Previste fino a quattro votazioni al giorno. Un cardinale malato voterà dalla sua stanza. Il delitto di Garlasco. La testimonianza di un ex vigile del fuoco, potrebbe riscrivere la storia dell'omicidio di Chiara Poggi e mettere in dubbio l'alibi di Andrea Sempio. Inchiesta ultras, Inter e Milan patteggiano con la Procura della Federcalcio, decise ammende e inibizioni per i due club. Una giornata di squalifica per Inzaghi e Calhanoglu. Alle 21 su Sky la semifinale di andata di Conference League fra Betis e Fiorentina. Al Masters 1000 di Madrid in campo, Arnaldi contro Draper. Torna a Pechino Express, solo 305 chilometri, separano le quattro coppie rimaste dalla finale. Tornerà in gara Fabio Caressa. Alle 21:15 la semifinale su Sky Uno. .