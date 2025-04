I titoli di Sky TG24 del 10 aprile: edizione delle 8

Trump dichiara una tregua per tre mesi sui dazi reciproci, ma li alza per la Cina al 125%, Bruxelles ha votato le contromisure volano le Borse americane e quelle asiatiche. Il 17/04 Meloni sarà alla Casa Bianca, critiche le Opposizioni, "La Premier con il cappello in mano". Via libera al nuovo Def con le stime del PIL al ribasso. La Consulta boccia la legge della Regione Campania no al terzo mandato per Vincenzo De Luca che non potrà ricandidarsi, "Tesi strampalata" commenta il Presidente DEM deluso anche Zaia. Carta d'identità dei minori torna genitori al posto di madre e padre, la Cassazione respinge, il ricorso del Viminale, è discriminatorio per le coppie dello stesso sesso. Reali inglesi in Italia a sorpresa la visita privata del Papa, incontri con Meloni, Mattarella, il discorso del Re in Parlamento, oggi lo spostamento a Ravenna. Continuano in Colombia le indagini sul biologo italiano ucciso l'ipotesi dello scambio di persona in un regolamento di conti. Tennis a Montecarlo negli ottavi è derby azzurro, con la sfida Musetti-Berrettini, Europa League su Sky Sport Uno alle 18:45, Bodo Glimt Lazio alle 21.00 la partita di Conference Celje-Fiorentina. Torna a Pechino Express con la prova gastronomica dei sette mostri, la corsa in Thailandia, da 233 chilometri, alle 21.15 la sesta tappa su Sky.. .