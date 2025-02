I titoli di Sky TG24 del 10 febbraio 2025 - edizione h13

Trump annuncia una settimana di dazi e oggi si parte col 25% su acciaio e alluminio. "Nessuna notifica ufficiale, ma risponderemo", assicura Bruxelles. Il Presidente degli Stati Uniti rilancia anche su Gaza: "Mi impegno a comprare e a gestire la Striscia". Ira di Hamas. L'esercito israeliano intanto si ritira dalla zona militarizzata. Trump rivela colloqui telefonici con Putin per porre fine alla guerra in Ucraina. Il Cremlino: Nessuna proposta convincente. Zelanski pronto a ogni dialogo con garanzie da Stati Uniti e Unione Europea. Dialogo in salita tra Governo e ANM, sì al colloquio con Meloni, ma i magistrati confermano lo sciopero. Giustizia al centro di Materia Grigia stasera alle 20:40 su SKY Tg24. E il sondaggio YouTrend per il nostro canale, la maggior parte degli italiani considera i centri per migranti in Albania uno uno spreco di soldi. Per il 71% Santanché dovrebbe dimettersi. Giorno del Ricordo, Mattarella invita a commemorare le vittime delle foibe senza divisioni e rancori. Meloni: ricordare è un dovere di verità e giustizia. A Parigi il vertice internazionale sull'intelligenza artificiale. Capi di Stato, esperti e aziende a confronto. Focus su sostenibilità e regolamentazione. Serie A, la capolista Napoli fermata sul pari dall'udinese. Stasera l'Inter ospita la Fiorentina per tornare a un punto dalla vetta. Da domani su SKY playoff di Champions con Juventus-PSV. .