I titoli di Sky TG24 del 10 febbraio 2025 - edizione h8

Trump rivela colloqui telefonici con Putin per porre fine alla guerra. Il Cremlino risponde: Nessuna proposta convincente. Oggi la firma sui dazi del 25% su alluminio e acciaio. Medio Oriente, Israele ha lasciato il corridoio di Netzarim. A bordo dell'Air Force One il presidente americano fa sapere che si impegnerà ad acquistare e controllare Gaza. Il Papa al Giubileo delle forze armate interrompe la lettura dell'omelia e si scusa: Ho difficoltà nel respiro. Poi l'appello a silenziare le armi: Si ascolti il grido di pace. Giorno del ricordo, oggi cerimonia al Quirinale in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Gruppo di Gioventù Nazionale, entra abusivamente nel Comune di Bologna. L'ANM apre al dialogo con il Governo, ma conferma lo sciopero. Nodo giustizia protagonista di Materia Grigia alle 20:40 su SKY Tg24. 15enne morta per overdose a Verona. Arrestato il pusher che le ha venduto la cocaina. Il corpo senza vita della ragazza era stato trovato il 27 gennaio in una casa abbandonata. Serie A, Napoli-Udinese 1 a 1. Vittorie di Roma, Cagliari e Lazio. Pareggio tra Lecce e Bologna. Stasera alle 20:45 Inter-Fiorentina. Occasione per i nerazzurri di portarsi a -1 dalla vetta. Super Bowl, i Philadelphia Eagles battono i Kansas City Chiefs 40 a 22. Kendrick Lamar protagonista indiscusso dell'halftime show. Numerose le celebrities sugli spalti. .