I titoli di Sky TG24 del 10 febbraio, edizione delle 19

In Medioriente. Trump avverte "Nel mio piano i palestinesi non avrebbero diritto di tornare a Gaza". Netanyahu soddisfatto dice "È una visione rivoluzionaria". Hamas annuncia lo slittamento della liberazione degli ostaggi a data da destinarsi. L'esercito di Israele in stato di allerta. Lo Stato ebraico accusa "È una violazione della tregua". La guerra commerciale tra Stati Uniti e le grandi potenze. Washington annuncia dazi del 25% su acciaio e alluminio. Bruxelles ribatte "Risponderemo". Caso Lo Voi, la Procura di Perugia apre un fascicolo sull'esposto dei Servizi Segreti. Nodo giustizia al centro di Materia Grigia questa sera alle 20:40 su Sky TG24. Caso Santanché-Visibilia. alla Camera la mozione di sfiducia delle opposizioni. Il voto previsto la prossima settimana. La maggioranza diserta l'aula. Giorno del ricordo, nella commemorazione al Quirinale Mattarella dice "Fu occultamento della storia". Per Giorgia Meloni ricordare è un dovere di verità e giustizia. Lasciò morire di stenti la figlia. Si riapre in appello il processo contro Alessia Pifferi. La Corte dispone una nuova perizia psichiatrica sulla donna. Serie A. Questa sera l'Inter ospita la Fiorentina. Con una vittoria i nerazzurri potrebbero tornare a un punto dal Napoli. Da domani su Sky Sport i playoff di Champions con Juventus-PSV. .