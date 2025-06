I titoli di Sky Tg24 del 10 giugno: edizione delle 8

Referendum senza quorum, affluenza poco sopra il 30%. Nel quesito sulla cittadinanza più di un terzo vota "no". Nelle comunali, 2-1 per il centrosinistra. Dopo le elezioni il centrodestra esulta: Governo rafforzato. Landini ammette la sconfitta. PD diviso, Schlein rilancia: più votanti che per Meloni, ne riparliamo alle politiche. California, si allargano gli scontri per i raid anti immigrati. È rivolta anche a San Francisco, pronti 700 Marines. Il Governatore Newsom fa causa alla Casa Bianca. Saranno rimpatriati 12 attivisti filo-palestinesi del veliero Flotilla, sequestrato da Israele mentre tentava di raggiungere la Striscia di Gaza. Telefonata Trump-Netanyahu sull'Iran per il nucleare. Ucraina, nella notte massicci attacchi aerei a Kiev e Odessa, colpito un ospedale. Un morto, diversi feriti. Concluso lo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. Garlasco, i RIS per 7 ore nella villetta dei Poggi con droni e laser. Obiettivo: ricostruire in 3D la scena del crimine. I genitori di Chiara: violata la riservatezza delle indagini. Qualificazioni mondiali, vittoria triste per l'Italia nell'ultima da CT di Spalletti che batte 2-0 la Moldavia. Attesa per il prossimo allenatore, Ranieri tra i favoriti. Lutto nel mondo della letteratura, è morto a 86 anni lo scrittore britannico Frederick Forsyth. I suoi romanzi tradotti in tutto il mondo. Tra i suoi capolavori "Il giorno dello sciacallo". .