I titoli di Sky TG24 del 10 luglio 2025 - edizione h13

A Roma la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. Meloni, vogliamo fermare l'oscurità e costruire un futuro forte per Kiev, impegni per oltre 10 miliardi di euro. Zelensky dal palco della conferenza accusa Putin "non vuole la pace", poi chiede più fondi per produrre droni contro i missili russi e aggiunge, serve un nuovo piano Marshall. Sui dazi lavoriamo su un accordo con gli Stati Uniti, ma i rapporti potrebbero non essere più come prima, dice Von der Leyen, Dombrovskis a Sky TG24, cerchiamo un'intesa in tempi brevi. Bibbiano cadono quasi tutte le accuse sul presunto sistema di affidi illeciti di bambini, 11 assoluzioni e tre condanne nel primo grado del processo "Angeli e Demoni". Il caso Almasri, Nordio assicura riferiremo in Parlamento quando sarà il momento, gli atti che abbiamo smentiscono i giornali, opposizioni all'attacco, il ministro ha mentito, si dimetta. Rapporto invalsi sulla scuola, cala la dispersione scolastica, ma resta il gap nord-sud, un giovane su due finisce le superiori senza un livello base di italiano e matematica. Sciopero nazionale del trasporto aereo, voli cancellati e disagi per i passeggeri in tutta Italia, la fascia oraria garantita dall'Enac è dalle 18 alle 21. Wimbledon Sinner batte Shelton, vola in semifinale, domani sfiderà Djokovic che ha vinto contro Cobolli, oggi pomeriggio le semifinali femminili tutto live su Sky. .