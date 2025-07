I titoli di Sky TG24 del 10 luglio 2025 - edizione h19

La conferenza di Roma sull'Ucraina oltre 10 miliardi per Kiev, annuncia Meloni che insiste, "Fondamentale è l'unità dell'Occidente", Zelensky si dice grato per il sostegno. "Dietro alla conferenza si nasconde una logica cinica e menzogniera, tuona l'ambasciata russa, annuncio di Starmer e Macron, pronti i piani europei per una forza di pace. La guerra dei dazi, Trump invia altre sette lettere e annuncia tariffe al 50% per il Brasile, siamo alle trattative finali con gli Stati Uniti trapela da Bruxelles. "Nessuna fuga di notizie sul caso Almasri" assicura il Ministro Nordio in Senato derubricando a chiacchiericcio le ultime indiscrezioni di stampa, Opposizione all'attacco. Orrore in Costiera Amalfitana, una turista americana di 15 anni è stata abusata in un hotel di Ravello, l'autore, un 41 enne dipendente della struttura è stato fermato. Sciopero del trasporto aereo 2000000 i passeggeri coinvolti, novità durante gli imbarchi per i voli nazionali ed europei al gate non servirà più il documento d'identità. Ferrero, raggiunto l'accordo per acquistare la Kellogg per oltre 3 miliardi di dollari, l'acquisizione include la produzione e la commercializzazione dei celebri cereali. A Wimbledon Amanda Anisimova elimina a sorpresa la numero uno al mondo, Riina Sabalenka ed è la prima finalista, domani Siner Djokovic, il serbo oggi non si è allenato. .