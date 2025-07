I titoli di Sky Tg24 del 10 luglio, edizione delle 8

Da oggi a Roma la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a margine anche la riunione dei volenterosi per la prima volta anche con gli USA, attacchi russi a Kiev, due morti e diversi feriti. Zelensky ha incontrato il Papa che ha ribadito la disponibilità a essere la sede dei negoziati con Mosca, poi il colloquio con Mattarella, che conferma il pieno sostegno a Kiev. Caso Al Masri, le opposizioni: Governo in aula, Nordio mente ora si dimetta. Piersilvio Berlusconi promuove Meloni, sferza Forza Italia e non esclude l'ingresso in politica. Caso Bibbiano in primo grado cadono quasi tutte le accuse sul presunto sistema di affidi illeciti di bambini, 11 assoluzioni e tre condanne nel processo Angeli e Demoni. Esplosione a Roma è morto il ferito più grave dell'incidente al distributore di benzina di venerdì scorso. La procura indaga per omicidio colposo. Dazi: Bruxelles continua le trattative per un accordo, Trump invia lettere a sette paesi stangata al 50% per il Brasile e a Strasburgo il voto di sfiducia contro von der Leyen. Sciopero aerei, oggi si ferma il personale di terra in diverse città, le fasce orarie garantite da ENAC, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Wimbledon Sinner batte Shelton e vola in semifinale, prossimo avversario Djokovic che ha vinto contro Cobolli, Fognini annuncia il ritiro dal tennis a 38 anni. .