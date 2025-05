I titoli di Sky Tg24 del 10 maggio, edizione delle 13

La guerra in Ucraina a Kiev, il vertice dei volenterosi, Meloni in video collegamento, i leader sentono Trump, von der Leyen, Mosca accetti la tregua senza precondizioni. Il conflitto tra India e Pakistan, si moltiplicano gli appelli per una de-escalation, sul campo continuano i raid dei droni, decine di vittime da una parte e dall'altra. In Vaticano l'incontro tra leone XIV e i cardinali, domani il primo Regina Coeli da Piazza San Pietro, il 18 maggio la messa di insediamento. Per Parolin guiderà la Chiesa con serenità. Fine vita, il Governo impugna la legge della Toscana, attenzione sul referendum dell'otto e nove giugno, farò propaganda affinché la gente resti a casa, dice La Russa, insorgono le opposizioni. Shock a Milano, gravissimo, un cinquantenne egiziano accoltellato in zona stazione, in fuga l'aggressore, si tratterebbe di un detenuto che lavorava in un albergo. Il sommozzatore olandese è morto durante le operazioni di recupero della Bayesian, in attesa dell'autopsia sul corpo della vittima, è stato deciso lo stop dei lavori. Serie A il Bologna cade a Milano e vede allontanarsi il sogno Champions, stasera all'Olimpico, la sfida tra Lazio e Juve in campo anche Como Cagliari e Udinese Monza. Grande giornata di sport su Sky con il tennis, la MotoGP, alle 19, l'esordio di Siner agli Internazionali di Roma, a Le Mans Quartararo partirà in pole. .