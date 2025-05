I titoli di Sky TG24 del 10 maggio, edizione delle 8

La prima messa di Papa Leone XIV nella Cappella Sistina davanti ai cardinali dice: farsi piccoli perché rimanga Cristo, ridurre Gesù a superuomo, è atesimo di fatto". Oggi l'incontro con i cardinali, domani la recita del primo Regina Coeli, il 18 maggio la messa per l'inizio del pontificato attesi 250 mila fedeli e leader da tutto il mondo. Chicago festeggia l'elezione del nuovo Papa. Sky Tg24 nei luoghi dell'infanzia di Prevost, dalla casa in cui viveva da bambino alla chiesa frequentata dal futuro Leone XIV. Il Pakistan annuncia il via al contrattacco contro l'India, prese di mira un aeroporto e diverse basi aeree, appelli internazionali per la de-escalation. Macron, Merz, Starmer, arrivati a Kiev per il vertice, Meloni sarà in videocollegamento, si punta a una tregua di 30 giorni, ieri a Mosca la parata per il giorno della vittoria. Fine vita il Governo impugna la legge della Toscana, prima in Italia a disciplinare la materia. Il Governatore Giani esprime profonda delusione, insorgono le opposizioni. Aveva a 39 anni il sub morto durante il recupero del Baesyan, a nove mesi dal naufragio al largo di Ponticello, stava lavorando con altri colleghi al taglio della boma. Serie A, vittoria in rimonta del Milan sul Bologna, oggi altre tre partite, internazionali di tennis a Roma, alle 19 l'esordio di Sinner, la Moto GP corre sul circuito di Le Mann. .