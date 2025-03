I titoli di Sky Tg24 del 10 marzo: edizione delle 19

Trump è pronto a revocare la sospensione dell'intelligence a Kiev. Sul fronte diplomatico, Rubio a Riad domani incontra Zelensky. Continua l'avanzata russa aKursk Vigilia di voto in Groenlandia sulle mire del presidente americano. A SkyTg24, parla l'ex primo ministro. Non siamo in vendita, ma pronti a fare affari. Il piano di riarmo continua a dividere maggioranza e opposizione nel nostro sondaggio Youtrend, italiani prudenti sull'intervento in Ucraina. Cala la fiducia in Trump. Sicurezza, legittima difesa e possesso di armi nella nuova puntata di materia grigia in onda questa sera alle 20:40. Mare del Nord nella collisione con nave cargo rotto il serbatoio di una petroliera. Fiamme a bordo in salvo membri delle due imbarcazioni. In Romania, proteste e scontri dopo il no alle prossime presidenziali al candidato filorusso Georgescu. Sette le persone arrestate, tredici gli agenti feriti. Consiglio comunale movimentato a Milano per le dimissioni dell'ex assessore alla Casa Bardelli travolto dall'inchiesta. Sull'urbanistica nel capoluogo lombardo. Serie A, posticipo Lazio-Udinese chiude la ventottesima giornata Champions domani ritorno degli ottavi l'Inter ospita il Feyenoord dopo il 2-0 dell'andata. .