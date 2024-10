I titoli di Sky TG24 del 10 ottobre 2024, edizione ore 8

L'uragano Milton si abbatte sulla Florida, è sceso la categoria 1 ma per le autorità non calano i rischi, case distrutte, blackout, più di 2 milioni senza elettricità e ci sono le prime vittime. Lunga telefonata tra Netanyahu e Biden che vuole scongiurare l'escalation con l'Iran, nel mirino di Israele i siti militari, a Gaza colpito il campo profughi di Jabaliya almeno 15 morti. L'altra guerra in Ucraina, oggi Zelensky sarà a Parigi da Macron e stasera a Roma vedrà Meloni, domani l'incontro in Vaticano con Papa Francesco. "Non aumenteremo le tasse, non chiederemo nuovi sacrifici" assicura la Presidente del Consiglio, ma nella maggioranza resta la tensione, per l'opposizione la Premier mente al Paese. È stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato l'uomo che ha ucciso la moglie nel casertano, a dare l'allarme con una videochiamata i figli di 4 e 6 anni. Il maltempo sull'Italia, allerta rossa in Lombardia, arancione in Emilia, Trentino e Veneto, nella notte pioggia intensa a Milano con il fiume Lambro sorvegliato speciale. L'inchiesta sugli ultrà, ascoltato come persona informata sui fatti l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi e oggi sarà sentito come testimone il vicepresidente del club nerazzurro Zanetti. Al Masters 1000 di Shanghai Sinner sfiderà nei quarti di Medvedev, il match in diretta dalle 9 su Sky Sport e stasera la nazionale di Spalletti ospiterà il Belgio all'Olimpico di Roma.