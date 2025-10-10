I titoli di Sky Tg24 del 10 ottobre, edizione delle 13

Gaza, in vigore il cessate il fuoco. L'esercito israeliano completa il ritiro, in migliaia tornano verso Gaza City. Entro lunedì gli ostaggi liberi in cambio dei prigionieri palestinesi. Netanyahu: rimarremo a Gaza fino al disarmo di Hamas. Abbiamo fermato la guerra, esulta Trump. Lunedì il Presidente americano sarà in Israele e terrà un discorso alla Knesset. Al Cairo ci sarà la cerimonia della firma ufficiale dell'intesa, attesa anche Giorgia Meloni. Crosetto annuncia la ripresa della missione italiana al valico di Rafah. Massiccio attacco russo sull'Ucraina. Zelensky denuncia: oltre 450 droni e 30 missili russi. Colpiti siti energetici, Kiev al buio. Il Nobel per la pace all'attivista venezuelana Maria Corina Machado, leader dell'opposizione a Maduro. Una donna che tiene accesa la fiamma della democrazia, si dice nelle motivazioni. 25enne arrestata per aver ucciso i figli neonati e averne nascosto i corpi a Reggio Calabria, sospettata di un terzo infanticidio. Il fidanzato indagato per favoreggiamento. È morta a Mazzara del Vallo la paziente che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici. La donna, 56enne, ebbe il referto 8 mesi dopo. 10 medici indagati nell'inchiesta. Poi c'è la nazionale che si prepara alla prima sfida delle qualificazioni mondiali. Domani sera gli azzurri di Gattuso affronteranno l'Estonia, martedì la partita contro Israele. .