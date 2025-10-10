I titoli di Sky Tg24 del 10 ottobre, edizione delle 13

00:01:38 min
|
10 ore fa

Gaza, in vigore il cessate il fuoco. L'esercito israeliano completa il ritiro, in migliaia tornano verso Gaza City. Entro lunedì gli ostaggi liberi in cambio dei prigionieri palestinesi. Netanyahu: rimarremo a Gaza fino al disarmo di Hamas. Abbiamo fermato la guerra, esulta Trump. Lunedì il Presidente americano sarà in Israele e terrà un discorso alla Knesset. Al Cairo ci sarà la cerimonia della firma ufficiale dell'intesa, attesa anche Giorgia Meloni. Crosetto annuncia la ripresa della missione italiana al valico di Rafah. Massiccio attacco russo sull'Ucraina. Zelensky denuncia: oltre 450 droni e 30 missili russi. Colpiti siti energetici, Kiev al buio. Il Nobel per la pace all'attivista venezuelana Maria Corina Machado, leader dell'opposizione a Maduro. Una donna che tiene accesa la fiamma della democrazia, si dice nelle motivazioni. 25enne arrestata per aver ucciso i figli neonati e averne nascosto i corpi a Reggio Calabria, sospettata di un terzo infanticidio. Il fidanzato indagato per favoreggiamento. È morta a Mazzara del Vallo la paziente che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici. La donna, 56enne, ebbe il referto 8 mesi dopo. 10 medici indagati nell'inchiesta. Poi c'è la nazionale che si prepara alla prima sfida delle qualificazioni mondiali. Domani sera gli azzurri di Gattuso affronteranno l'Estonia, martedì la partita contro Israele. .

Presunto caporalato Tod's, Della Valle: valori etici nostra bandieraPresunto caporalato Tod's, Della Valle: valori etici nostra bandiera
cronaca
Presunto caporalato Tod's, Della Valle: valori etici nostra bandiera
00:02:11 min
| 3 ore fa
pubblicità
ERROR! T19101025ERROR! T19101025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 10 ottobre: edizione delle 19
00:01:38 min
| 4 ore fa
Timeline, la regata barcolana di Trieste e la blue economyTimeline, la regata barcolana di Trieste e la blue economy
cronaca
Timeline, la regata barcolana di Trieste e la blue economy
00:25:58 min
| 6 ore fa
ERROR! Ricerca, Locatelli: una battaglia che vinceremoERROR! Ricerca, Locatelli: una battaglia che vinceremo
cronaca
Ricerca, Locatelli: una battaglia che vinceremo
00:08:22 min
| 4 ore fa
Reggio Calabria, madre accusata di aver ucciso due neonati, se ne cerca un terzoReggio Calabria, madre accusata di aver ucciso due neonati, se ne cerca un terzo
cronaca
Reggio Calabria, madre accusata di aver ucciso due neonati, se ne cerca un terzo
00:01:32 min
| 10 ore fa
Morta Maria Cristina Gallo, l'insegnante che denunciò i ritardi dell'Asp di TrapaniMorta Maria Cristina Gallo, l'insegnante che denunciò i ritardi dell'Asp di Trapani
cronaca
Morta Maria Cristina Gallo, l'insegnante che denunciò i ritardi dell'Asp di Trapani
00:01:32 min
| 11 ore fa
ERROR! Pescara, uccide ex moglie a colpi di pistola davanti al nipote 12enneERROR! Pescara, uccide ex moglie a colpi di pistola davanti al nipote 12enne
cronaca
Pescara, uccide ex moglie davanti al nipote 12enne
00:01:15 min
| 12 ore fa
ERROR! MCH TENTATO OMICIDIO REGGIO CALABRIAERROR! MCH TENTATO OMICIDIO REGGIO CALABRIA
cronaca
Reggio Calabria, tre arresti per tentato omicidio
00:00:30 min
| 13 ore fa
ERROR! T08101025ERROR! T08101025
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 10 ottobre, edizione delle 8
00:01:38 min
| 15 ore fa
ERROR! VOD1010000ERROR! VOD1010000
cronaca
Cosa accade dopo l’intesa a Gaza e le reazioni all’accordo
00:22:52 min
| 16 ore fa
ERROR! Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca al centroERROR! Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca al centro
cronaca
Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca
00:01:23 min
| 1 giorno fa
ERROR! SRV NOBEL LETTERATURAERROR! SRV NOBEL LETTERATURA
cronaca
Nobel Letteratura, vince l'ungherese Laszlo Krasznahorkai
00:01:48 min
| 1 giorno fa
Presunto caporalato Tod's, Della Valle: valori etici nostra bandieraPresunto caporalato Tod's, Della Valle: valori etici nostra bandiera
cronaca
Presunto caporalato Tod's, Della Valle: valori etici nostra bandiera
00:02:11 min
| 3 ore fa
ERROR! T19101025ERROR! T19101025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 10 ottobre: edizione delle 19
00:01:38 min
| 4 ore fa
Timeline, la regata barcolana di Trieste e la blue economyTimeline, la regata barcolana di Trieste e la blue economy
cronaca
Timeline, la regata barcolana di Trieste e la blue economy
00:25:58 min
| 6 ore fa
ERROR! Ricerca, Locatelli: una battaglia che vinceremoERROR! Ricerca, Locatelli: una battaglia che vinceremo
cronaca
Ricerca, Locatelli: una battaglia che vinceremo
00:08:22 min
| 4 ore fa
Reggio Calabria, madre accusata di aver ucciso due neonati, se ne cerca un terzoReggio Calabria, madre accusata di aver ucciso due neonati, se ne cerca un terzo
cronaca
Reggio Calabria, madre accusata di aver ucciso due neonati, se ne cerca un terzo
00:01:32 min
| 10 ore fa
Morta Maria Cristina Gallo, l'insegnante che denunciò i ritardi dell'Asp di TrapaniMorta Maria Cristina Gallo, l'insegnante che denunciò i ritardi dell'Asp di Trapani
cronaca
Morta Maria Cristina Gallo, l'insegnante che denunciò i ritardi dell'Asp di Trapani
00:01:32 min
| 11 ore fa
ERROR! Pescara, uccide ex moglie a colpi di pistola davanti al nipote 12enneERROR! Pescara, uccide ex moglie a colpi di pistola davanti al nipote 12enne
cronaca
Pescara, uccide ex moglie davanti al nipote 12enne
00:01:15 min
| 12 ore fa
ERROR! MCH TENTATO OMICIDIO REGGIO CALABRIAERROR! MCH TENTATO OMICIDIO REGGIO CALABRIA
cronaca
Reggio Calabria, tre arresti per tentato omicidio
00:00:30 min
| 13 ore fa
ERROR! T08101025ERROR! T08101025
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 10 ottobre, edizione delle 8
00:01:38 min
| 15 ore fa
ERROR! VOD1010000ERROR! VOD1010000
cronaca
Cosa accade dopo l’intesa a Gaza e le reazioni all’accordo
00:22:52 min
| 16 ore fa
ERROR! Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca al centroERROR! Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca al centro
cronaca
Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca
00:01:23 min
| 1 giorno fa
ERROR! SRV NOBEL LETTERATURAERROR! SRV NOBEL LETTERATURA
cronaca
Nobel Letteratura, vince l'ungherese Laszlo Krasznahorkai
00:01:48 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità