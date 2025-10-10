I titoli di Sky Tg24 del 10 ottobre, edizione delle 8

Via libera dal Governo israeliano, scatta la tregua a Gaza. Sarà monitorata da una task force congiunta. Entro martedì il rilascio di tutti gli ostaggi in cambio dei prigionieri. Trump esulta: "ho fermato la guerra". Domenica parlerà alla Knesset È il secondo Presidente americano dopo Bush. Hamas: "abbiamo avuto rassicurazioni che il conflitto è finito". Meloni: "notizia straordinaria". L'Italia punta a un ruolo nella ricostruzione. Per Tajani è "il primo tassello per la pace in Medio Oriente". Von der Leyen: "ora tutti rispettino l'accordo". Massiccio attacco russo di missili e droni su Kiev, l'est della capitale è rimasto senza elettricità L'aeronautica militare invita la popolazione a rimanere nei rifugi. Regionali in Toscana, ultimo giorno di campagna elettorale. Il presidente uscente Giani, del centrosinistra, cerca la riconferma, a sfidarlo per il centrodestra Tomasi. Reggio Calabria, 25enne arrestata per aver ucciso i figli neonati e averne nascosto i corpi. Sospettata di un terzo infanticidio. Indagato il fidanzato per favoreggiamento. In mattinata l'annuncio dell'Accademia di Svezia del Nobel per la pace. Il premio per la letteratura allo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai. Esce oggi il nuovo album di Annalisa "Ma io sono fuoco". L'artista impegnata nella preparazione del "Tour Capitolo I", dal 15 novembre live nei palasport. .