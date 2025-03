I titoli di Sky TG24 del 10/3/2025, edizione delle 8

La minaccia di Musk, se spengo Starlink crolla Kiev. Gli Stati Uniti dovrebbero uscire dalla Nato, afferma poi ritratta. Gelo con la Polonia. Mosca intanto avanza nel Kursk. Priorità al riarmo, sottolinea Ursula Von Der Leyen, a cento giorni dall'inizio del secondo mandato e non esclude l'ipotesi debito comune. Domani la proposta sui rimpatri. La maggioranza conferma la linea. Salvini prende le distanze da Mask sulla Nato, ma difende Starlink. Il PD attacca, per Conte l'Europa rischia di portarci in guerra. Condizioni stabili per Papa Francesco con lievi e graduali miglioramenti, fa sapere per il Vaticano. Ieri il Pontefice ha seguito in video collegamento gli esercizi spirituali con la Curia. Israele taglia l'elettricità a Gaza. Ricatto inaccettabile, replica Hamas. intanto a Doha riprendono i negoziati. In Siria aalgono a oltre 1300 le vittime negli scontri con i fedeli di Assad. Forse un gioco pericoloso, una scommessa dietro la morte di un sedicenne precipitato dal lucernaio di un centro commerciale nel catanese. Il dramma davanti agli amici. Serie A, il Napoli batte la Fiorentina 2-1 e resta in scia dei nerazzurri. Poker dell'atalanta in casa della Juve. Ancora una vittoria per la Roma. Stasera in campo Lazio-Udinese. Sicurezza, legittima difesa e possesso d'armi al centro della nuova puntata di Materia Grigia, in onda alle 20.40 su Sky Tg24. .