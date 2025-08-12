I titoli di Sky TG24 del 12 agosto 2025 - edizione h13

00:01:38 min
|
1 ora fa

Al vertice di Ferragosto con Putin in Alaska non ci sarà Zelensky, annuncia Trump. Domani nuova call telefonica tra il presidente americano, quello ucraino e i leader europei. L'ONU chiede un'indagine sull'uccisione dei reporter di Al Jazeera a Gaza. Domenica sciopero generale delle famiglie degli ostaggi contro Netanyahu, in piazza anche l'opposizione. Rintracciati in un campo rom i quattro minori che su un'auto rubata avevano travolto e ucciso una settantunenne a Milano. Il più grande alla guida ha 13 anni, gli altri 11 e 12. Ritrovato morto il bambino di sei anni disperso in mare davanti alla spiaggia di Cavallino Treporti nel veneziano. Era vicino ai frangiflutti a due metri di profondità. Il delitto di Garlasco, il DNA maschile trovato sulla garza usata per il tampone a Chiara Poggi era contaminato da autopsie precedenti. La procura nomina un nuovo consulente. A1 riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia. Era rimasta bloccata da ieri per l'incendio di un'autocisterna all'altezza di Orte. In diminuzione code e disagi. L'ondata di caldo sull'Italia, oggi 11 le città da bollino rosso, tra cui Milano, Firenze, Roma e Bologna. Il picco domani con temperature oltre i 40 gradi. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati Sinner batte Diallo in due set e si qualifica agli ottavi di finale. Eliminato Sonego. Oggi in campo Nardi, Paolini e Bronzetti. .

Ferragosto al Bioparco: bagni di leoni e capriole del keaFerragosto al Bioparco: bagni di leoni e capriole del kea
cronaca
Ferragosto al Bioparco: bagni di leoni e capriole del kea
00:01:29 min
| 29 minuti fa
pubblicità
Caro spiagge, a Mondello polemica per l'accesso libero al mareCaro spiagge, a Mondello polemica per l'accesso libero al mare
cronaca
Caro spiagge, a Mondello polemica per l'accesso libero al mare
00:02:03 min
| 2 ore fa
Bambino scomparso in mare a Cavallino, trovato il corpoBambino scomparso in mare a Cavallino, trovato il corpo
cronaca
Bambino scomparso in mare a Cavallino, trovato il corpo
00:00:21 min
| 2 ore fa
Bimbo disperso a Cavallino Treporti, corpo senza finta recuperato in fondo al mareBimbo disperso a Cavallino Treporti, corpo senza finta recuperato in fondo al mare
cronaca
Bimbo disperso a Cavallino Treporti, recuperato corpo
00:00:57 min
| 2 ore fa
In fiamme un edificio al Centro Direzionale di NapoliIn fiamme un edificio al Centro Direzionale di Napoli
cronaca
In fiamme un edificio al Centro Direzionale di Napoli
00:00:40 min
| 3 ore fa
Roma, incendio A1: cisterna Gpl messa in sicurezzaRoma, incendio A1: cisterna Gpl messa in sicurezza
cronaca
Roma, incendio A1: cisterna Gpl messa in sicurezza
00:00:20 min
| 3 ore fa
Ferragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City AngelsFerragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City Angels
cronaca
Ferragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City Angels
00:00:53 min
| 4 ore fa
ERROR! Botulino, salgono a 10 gli indagati, si aggiunge un medico e i ricoverati a 15ERROR! Botulino, salgono a 10 gli indagati, si aggiunge un medico e i ricoverati a 15
cronaca
Botulino, salgono a 10 gli indagati, si aggiunge un medico
00:01:38 min
| 4 ore fa
ERROR! T08120825ERROR! T08120825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 agosto 2025 - edizione h9
00:01:40 min
| 5 ore fa
ERROR! WEB1208000ERROR! WEB1208000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 12 agosto 2025
00:21:30 min
| 7 ore fa
Incendio Vesuvio, sul fronte del fuoco nella riserva distruttaIncendio Vesuvio, sul fronte del fuoco nella riserva distrutta
cronaca
Incendio Vesuvio, fronte del fuoco nella riserva distrutta
00:01:52 min
| 17 ore fa
Villa Pamphilj, l'autopsia: anche Trofimova strangolata da KaufmannVilla Pamphilj, l'autopsia: anche Trofimova strangolata da Kaufmann
cronaca
Villa Pamphilj, autopsia: Trofimova strangolata da Kaufmann
00:01:53 min
| 19 ore fa
Ferragosto al Bioparco: bagni di leoni e capriole del keaFerragosto al Bioparco: bagni di leoni e capriole del kea
cronaca
Ferragosto al Bioparco: bagni di leoni e capriole del kea
00:01:29 min
| 29 minuti fa
Caro spiagge, a Mondello polemica per l'accesso libero al mareCaro spiagge, a Mondello polemica per l'accesso libero al mare
cronaca
Caro spiagge, a Mondello polemica per l'accesso libero al mare
00:02:03 min
| 2 ore fa
Bambino scomparso in mare a Cavallino, trovato il corpoBambino scomparso in mare a Cavallino, trovato il corpo
cronaca
Bambino scomparso in mare a Cavallino, trovato il corpo
00:00:21 min
| 2 ore fa
Bimbo disperso a Cavallino Treporti, corpo senza finta recuperato in fondo al mareBimbo disperso a Cavallino Treporti, corpo senza finta recuperato in fondo al mare
cronaca
Bimbo disperso a Cavallino Treporti, recuperato corpo
00:00:57 min
| 2 ore fa
In fiamme un edificio al Centro Direzionale di NapoliIn fiamme un edificio al Centro Direzionale di Napoli
cronaca
In fiamme un edificio al Centro Direzionale di Napoli
00:00:40 min
| 3 ore fa
Roma, incendio A1: cisterna Gpl messa in sicurezzaRoma, incendio A1: cisterna Gpl messa in sicurezza
cronaca
Roma, incendio A1: cisterna Gpl messa in sicurezza
00:00:20 min
| 3 ore fa
Ferragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City AngelsFerragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City Angels
cronaca
Ferragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City Angels
00:00:53 min
| 4 ore fa
ERROR! Botulino, salgono a 10 gli indagati, si aggiunge un medico e i ricoverati a 15ERROR! Botulino, salgono a 10 gli indagati, si aggiunge un medico e i ricoverati a 15
cronaca
Botulino, salgono a 10 gli indagati, si aggiunge un medico
00:01:38 min
| 4 ore fa
ERROR! T08120825ERROR! T08120825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 agosto 2025 - edizione h9
00:01:40 min
| 5 ore fa
ERROR! WEB1208000ERROR! WEB1208000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 12 agosto 2025
00:21:30 min
| 7 ore fa
Incendio Vesuvio, sul fronte del fuoco nella riserva distruttaIncendio Vesuvio, sul fronte del fuoco nella riserva distrutta
cronaca
Incendio Vesuvio, fronte del fuoco nella riserva distrutta
00:01:52 min
| 17 ore fa
Villa Pamphilj, l'autopsia: anche Trofimova strangolata da KaufmannVilla Pamphilj, l'autopsia: anche Trofimova strangolata da Kaufmann
cronaca
Villa Pamphilj, autopsia: Trofimova strangolata da Kaufmann
00:01:53 min
| 19 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità