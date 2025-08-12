I titoli di Sky TG24 del 12 agosto 2025 - edizione h13

Al vertice di Ferragosto con Putin in Alaska non ci sarà Zelensky, annuncia Trump. Domani nuova call telefonica tra il presidente americano, quello ucraino e i leader europei. L'ONU chiede un'indagine sull'uccisione dei reporter di Al Jazeera a Gaza. Domenica sciopero generale delle famiglie degli ostaggi contro Netanyahu, in piazza anche l'opposizione. Rintracciati in un campo rom i quattro minori che su un'auto rubata avevano travolto e ucciso una settantunenne a Milano. Il più grande alla guida ha 13 anni, gli altri 11 e 12. Ritrovato morto il bambino di sei anni disperso in mare davanti alla spiaggia di Cavallino Treporti nel veneziano. Era vicino ai frangiflutti a due metri di profondità. Il delitto di Garlasco, il DNA maschile trovato sulla garza usata per il tampone a Chiara Poggi era contaminato da autopsie precedenti. La procura nomina un nuovo consulente. A1 riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia. Era rimasta bloccata da ieri per l'incendio di un'autocisterna all'altezza di Orte. In diminuzione code e disagi. L'ondata di caldo sull'Italia, oggi 11 le città da bollino rosso, tra cui Milano, Firenze, Roma e Bologna. Il picco domani con temperature oltre i 40 gradi. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati Sinner batte Diallo in due set e si qualifica agli ottavi di finale. Eliminato Sonego. Oggi in campo Nardi, Paolini e Bronzetti. .