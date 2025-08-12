I titoli di Sky TG24 del 12 agosto 2025 - edizione h9

Guerra in Ucraina, Trump venerdì in Alaska vederà solo Putin e annuncia, poi proverò a farlo incontrare con Zelensky. Domani nuova col telefonica tra Stati Uniti, Unione Europea e Kiev. Dopo l'uccisione dei reporter di Al Jazeera, non si ferma il piano di Israele verso l'intervento a Gaza. Meloni sente il presidente palestinese Abu Mazen e dice situazione umanitaria inaccettabile. Ritracciati dalla polizia locale in un campo Rom a Milano quattro minorenni alla guida dell'auto rubata che ha investito mortalmente una donna di 71 anni. Ritrovato senza vita il corpo del bambino di sei anni scomparso in mare davanti alla spiaggia di Cavallino Treporti nel veneziano. Era a due metri di profondità. Ancora tre fronti attivi dell'incendio nel parco del Vesuvio a Terzinio, Torre del Greco e Ottaviano. Secondo la Protezione Civile la situazione è in lento miglioramento. A1 ancora chiusa a Fiano Romano per l'incendio di un'autocisterna di GPL. Solo ieri sera liberate le vetture rimaste in coda per quattro ore. È in corso la rimozione del veicolo. L'ondata di caldo sull'Italia, oggi 11 città con Bolino rosso, tra cui Milano, Firenze, Roma e Bologna. Il piccolo domani con 16 capoluoghi coinvolti. Tennis Masters 1000 di Cincinnati, Sinner, batte in due set Diallo e si qualifica per gli ottavi di finale. Sonego eliminato da Fritz. Oggi in campo Nardi, Paolini e Bronzetti. .