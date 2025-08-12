I titoli di Sky TG24 del 12 agosto 2025 - edizione h9

Guerra in Ucraina, Trump venerdì in Alaska vederà solo Putin e annuncia, poi proverò a farlo incontrare con Zelensky. Domani nuova col telefonica tra Stati Uniti, Unione Europea e Kiev. Dopo l'uccisione dei reporter di Al Jazeera, non si ferma il piano di Israele verso l'intervento a Gaza. Meloni sente il presidente palestinese Abu Mazen e dice situazione umanitaria inaccettabile. Ritracciati dalla polizia locale in un campo Rom a Milano quattro minorenni alla guida dell'auto rubata che ha investito mortalmente una donna di 71 anni. Ritrovato senza vita il corpo del bambino di sei anni scomparso in mare davanti alla spiaggia di Cavallino Treporti nel veneziano. Era a due metri di profondità. Ancora tre fronti attivi dell'incendio nel parco del Vesuvio a Terzinio, Torre del Greco e Ottaviano. Secondo la Protezione Civile la situazione è in lento miglioramento. A1 ancora chiusa a Fiano Romano per l'incendio di un'autocisterna di GPL. Solo ieri sera liberate le vetture rimaste in coda per quattro ore. È in corso la rimozione del veicolo. L'ondata di caldo sull'Italia, oggi 11 città con Bolino rosso, tra cui Milano, Firenze, Roma e Bologna. Il piccolo domani con 16 capoluoghi coinvolti. Tennis Masters 1000 di Cincinnati, Sinner, batte in due set Diallo e si qualifica per gli ottavi di finale. Sonego eliminato da Fritz. Oggi in campo Nardi, Paolini e Bronzetti. .

Ferragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City Angels
cronaca
Ferragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City Angels
00:00:53 min
7 minuti fa
Botulino, salgono a 10 gli indagati, si aggiunge un medico e i ricoverati a 15
cronaca
Botulino, salgono a 10 gli indagati, si aggiunge un medico
00:01:38 min
22 minuti fa
WEB1208000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 12 agosto 2025
00:21:30 min
3 ore fa
Incendio Vesuvio, sul fronte del fuoco nella riserva distrutta
cronaca
Incendio Vesuvio, fronte del fuoco nella riserva distrutta
00:01:52 min
13 ore fa
Villa Pamphilj, l'autopsia: anche Trofimova strangolata da Kaufmann
cronaca
Villa Pamphilj, autopsia: Trofimova strangolata da Kaufmann
00:01:53 min
15 ore fa
T19110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
15 ore fa
Giallo nel milanese, testimone: non era sola la 30enne precipitata
cronaca
Giallo nel milanese: "Non era sola 30enne precipitata"
00:01:27 min
16 ore fa
Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant'Antioco
cronaca
Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant'Antioco
00:01:00 min
18 ore fa
Botulino intossicati, trovati altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
cronaca
Botulino, altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
00:01:43 min
18 ore fa
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
cronaca
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
00:00:46 min
21 ore fa
T13110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
21 ore fa
Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
cronaca
Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
00:01:43 min
22 ore fa
