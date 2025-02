I titoli di Sky TG24 del 12 febbraio 2025 - edizione h13

Hamas liberi gli ostaggi entro sabato o riparte la guerra. Netanyahu richiama i riservisti, Trump riceve il re di Giordania che dice. Siamo contrari a sfollare Gaza. E' stato liberato Mark Fogle l'americano detenuto in Russia. Secondo Fox News l'inviato di Trump ha parlato più di 3 ore con Putin. Missili su Kiev nella notte, un morto e 4 feriti. La prima volta di Elon Musk nello Studio Ovale, risponde ai giornalisti, chiede di ridurre le spese federali per evitare la bancarotta poi attacca la burocrazia, è diventata un quarto potere. La Toscana approva la legge sul fine vita, è la prima regione a regolamentare il suicidio assistito, per il centrodestra è una grave forzatura, annunciato il ricorso alla Consulta. Caso Almasri. Il Tribunale dei Ministri avvia l'indagine su Nordio, dalle opposizioni mozione di sfiducia contro il Ministro. Via Arenula chiede all'Aia un confronto sulle criticità. Nel mantovano una donna colpita con 10 martellate in testa dal suo ex, operata è ancora in pericolo di vita. L'uomo è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio. Sanremo prima serata col videomessaggio del Papa. La musica è strumento di pace. I più votati Brunori Sas, Giorgia, Accorsi, Cristicchi e Lauro. Stasera le nuove proposte e poi 15 big. Champions League, la Juve batte il PSV Eindhoven, oggi gli altri 4 match con due italiane in campo, Brugge vs Atalanta live su Sky Sport Uno e Feyenoord vs Milan. .