I titoli di Sky TG24 del 12 febbraio: edizione delle 8

"Hamas liberi gli ostaggi o riprenderà la guerra" avverte Netanyahu che richiama i riservisti. Trump riceve il re di Giordania che dice "Siamo contrari a sfollare Gaza." Zelensky offre uno scambio di territori per le trattative. Liberato Mark Fogel l'americano detenuto in Russia. Il Wall Street Journal denuncia torture nelle carceri sui militari ucraini. Il Papa contro il presidente americano "Deportazioni ledono la dignità" scrive in una lettera ai vescovi Usa. La replica di Washington "Pensi alla Chiesa, noi ai confini." La Toscana approva La legge sul fine vita, è la prima regione a regolamentare il suicidio assistito. Per il centrodestra, una grave forzatura, annunciato ricorso alla Consulta. Caso Almasri, le opposizioni presentano una mozione di sfiducia contro Nordio, il Ministero della Giustizia alla Corte dell'Aja: "Collaboriamo per superare le criticità." Accordo tra 61 Paesi per un'intelligenza artificiale aperta, inclusiva ed etica, ma senza Stati Uniti e Gran Bretagna. Von der Leyen intanto annuncia piano europeo da 200 miliardi. Ex sindacalista accusato di violenza sessuale, la Cassazione annulla la sentenza, l'uomo venne assolto perché la vittima avrebbe detto no dopo 20 secondi. Ora un nuovo processo. Champions League, la Juve batte il PSV Eindhoven. Oggi gli altri quattro match con due italiane in campo Bruges-Atalanta live su Sky Sport Uno e Feyenoord-Milan. .