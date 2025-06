I titoli di Sky TG24 del 12 giugno, edizione delle 13

India, aereo diretto a Londra si schianta subito dopo il decollo a bordo oltre 240 persone, il volo è precipitato in una zona residenziale e non ci sono italiani coinvolti. Brindisi, carabiniere ucciso durante un inseguimento, presi i due rapinatori, uno è morto, il militare sarebbe andato in pensione a luglio. Secondo i media americani, Israele sarebbe pronto ad attaccare l'Iran, gli Stati Uniti ordinano l'evacuazione delle ambasciate. Meloni ha ricevuto il segretario generale della NATO Rutte a Palazzo Chigi, focus su difesa e riarmo, in vista del vertice all'Aia nel pomeriggio riunione interministeriale a Villa Madama. Le proteste contro la politica di Trump sull'immigrazione si estendono ad altre città, seconda nottata di coprifuoco Los Angeles e disordini circoscritti. Reperti umani trovati nei terreni vicini alla casa del killer delle escort, l'uomo ha confessato due omicidi, si indaga su possibili complici. A Sky TG 24 le testimonianze degli orfani di femminicidio, la storia dell'ex campione del Napoli Andrea Carnevale che lancia un appello alle donne denunciate le violenze. Nazionale alla ricerca del nuovo CT Gattuso in pole per la panchina in corsa anche Cannavaro e De Rossi, Gravina prende tempo per valutare le opzioni. .