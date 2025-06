I titoli di Sky TG24 del 12 giugno: edizione delle 19

Tragico conflitto a fuoco, nel brindisino un brigadiere capo è rimasto ucciso mentre inseguiva due rapinatori, morto anche uno dei malviventi, il carabiniere era prossimo alla pensione. Un attacco di Israele contro l'Iran non è imminente, ma è possibile, così il Presidente Trump e gli Stati Uniti mettono in allerta i cittadini. Domenica nuovi negoziati tra Washington e Teheran. Spese sulla sicurezza a sostegno a Kiev, al centro dell'incontro a Roma tra Meloni e il presidente della NATO, Italia, alleato importante per l'alleanza, dice Rutte. Sarebbe stata rinvenuta una vertebra nel corso degli scavi avviati in provincia di Pistoia in seguito all'uccisione di due donne, si teme che il killer possa non aver agito da solo. La donna morta a Roma dopo una liposuzione, l'autopsia esclude lo shock anafilattico, ma la causa del decesso potrebbe essere un'embolia polmonare. A Sky TG24 le testimonianze degli orfani di femminicidio, la storia dell'ex campione del Napoli Andrea Carnevale che lancia un appello alle donne, denunciate le violenze. Calciomercato entra nel vivo con il colpo del Napoli che ufficializza l'acquisto del centrocampista belga De Bruyne. La firma fino al 27 con opzione per il terzo anno. .