I titoli di Sky TG24 del 12 giugno, edizione delle 8

Medio Oriente arrivati a Milano i 17 minori che saranno curati in Italia, tra loro il piccolo Adam, duro richiamo di Mattarella, inaccettabile la situazione a Gaza. Arresti di massa a Los Angeles, la protesta si estende il governatore Newsom un attacco alla democrazia. Tajani intanto rassicura nessun italiano finirà a Guantanamo. Dazi accordo tra Washington e Pechino, terre rare in cambio di tariffe al ribasso e visti per gli studenti. Trump esulta: grande vittoria. In corso colloqui con altri 15 paesi. Il presidente della Regione Calabria Occhiuto è indagato per corruzione insieme ad altre quattro persone, a rivelarlo lui stesso sui social: "accusa infamante, non ho fatto nulla di male". Fine vita, primo caso di suicidio assistito in Toscana dopo l'approvazione della legge regionale, l'uomo sessantenne era affetto dal 2008 dal morbo di Parkinson. Donna morta dopo liposuzione a Roma oggi, l'autopsia sarebbe andata in arresto cardiaco per ipotensione. Nello studio mancava il defibrillatore e si indaga per omicidio colposo. Rally tragico incidente in Polonia, morto a 21 anni il pilota campione italiano junior Matteo Doretto, l'incidente durante le prove, salvo il copilota. Nazionale, Gattuso in pole per la panchina in corsa anche Cannavaro e De Rossi. Nel debutto agli europei l'Under 21 batte la Romania 1-0, sabato la sfida con la Slovacchia. .