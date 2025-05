I titoli di Sky TG24 del 12 maggio, edizione delle 13

L'incontro tra Papa Leone XIV e i rappresentanti dei media "La pace inizia da voi, disarmiamo le parole" dice Santo Padre, collocquio telefonico tra Zelensky e il Pontefice. La guerra in Ucraina il Presidente ucraino apre i negoziati, dice pronto a incontrare Putin giovedì in Turchia Washington in pressing per un immediato cessate il fuoco. Il nodo dazi Ginevra ha trovato l'accordo tra Stati Uniti e Cina, forte abbassamento delle tariffe dal 14 di maggio, "Vogliamo un commercio più equilibrato", dice Bessent, Borse positive Conflitto in Medio Oriente, alla vigilia del viaggio di Trump. Hamas annuncia il rilascio di un ostaggio americano, Netanyahu minaccia: "Intensificheremo i combattimenti". Il caso di Emanuele De Maria del suo permesso di lavorare all'esterno del carcere, al vaglio del Ministero della Giustizia, l'uomo ha ucciso a Milano una donna e ferito un 50 enne. Maxi ondata di sbarchi sulle coste italiane, sull'isola di Lampedusa e al porto di Massa Carrara, arrivati oltre 800 profughi in 24 ore, tra loro anche tre corpi senza vita. Serie A si riapre la lotta scudetto, il Napoli frena con il Genoa, l'Inter adesso è a un punto dalla capolista, alle 20:45 sfida Champions tra Atalanta e Roma. Gli Internazionali di Tennis di Roma, live su Sky. Oggi Sinner sfiderà l'olandese De Jong, in campo anche Berrettini e Paolini, Musetti intanto approda agli ottavi. .