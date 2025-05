I titoli di Sky TG24 del 12 maggio, edizione delle 19

La guerra in Ucraina. Zelensky giovedì a Istanbul, anche senza tregua, resta l'incognita sulla presenza di Putin, Trump ottimista, valuta di partecipare al vertice. Aspettiamo la risposta russa sul cessate il fuoco e garanzie sulla sicurezza, dice Giorgia Meloni al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il premier greco Mitsotakis. Disarmiamo le parole e disarmeremo la Terra, dice Papa Leone XIV durante l'incontro con i giornalisti. Il presidente ucraino chiama il pontefice e lo invita a Kiev. Accordi Stati Uniti e Cina sui dazi, riduzione del 115 percento, stop ad alcune tariffe, pausa di 90 giorni per le altre, brindano i mercati, adesso la partita è con l'Europa sui farmaci. Medio Oriente rilasciato il rapito israelo-statunitense Idan Alexander, incontrerà il presidente americano a Doha Hamas chiede negoziati seri per il rilascio di altri ostaggi. L'evaso suicida a Milano per la Procura aveva pianificato di uccidere i due colleghi di lavoro, il suo permesso di lavoro al vaglio del Ministero della Giustizia. La strage di Monreale fermato un altro diciannovenne, faceva parte del gruppo armato accusato del triplice omicidio, per gli inquirenti sarebbe stato il secondo a sparare. Serie A, questa sera la sfida Champions Atalanta-Roma chiude la trentaseiesima giornata; agli Internazionali di tennis di Roma, Sinner batte De Jong 6-4, 6-2 e vola agli ottavi. .