I titoli di Sky TG24 del 12 maggio, edizione delle 8

Negoziati Mosca Kiev, Zelensky pronto a incontrare Putin giovedì in Turchia, ma insiste "Subito la tregua". Il Segretario di Stato USA Rubio chiede un cessate il fuoco immediato. Hamas annuncia il rilascio di un ostaggio americano alla vigilia del viaggio di Trump in Medio Oriente. Netanyahu, "Intensificheremo i combattimenti", nuovi raid su Gaza, almeno 10 morti. Appello del Papa per la pace ai potenti del mondo "Mai più guerre" ha detto Leone XIV nel suo primo Regina Coeli a San Pietro. Oggi l'incontro con i rappresentanti dei media. Si è suicidato gettandosi dal Duomo il detenuto in fuga da venerdì, ritrovato il corpo della donna scomparsa in un video, le ultime immagini dei due insieme al Parco Nord. Prima intesa tra Stati Uniti e Cina sui dazi, l'annuncio dopo due giorni di colloqui a Ginevra. Il Segretario al Tesoro USA Bessent parla di "Progressi sostanziali" Elezioni politiche in Albania nel segno dell'Europa, Socialisti verso la maggioranza assoluta, per Edi Rama il quarto mandato l'Opposizione di Centro Destra denuncia brogli. Si riapre la lotta scudetto, il Napoli frena con il Genoa e l'Inter adesso è a un punto dalla capolista, agli Internazionali di Tennis oggi torna Sinner. Primo album da solista per Damiano David in uscita il 16/05, un disco per vincere le mie paure, dice l'artista che annuncia altri progetti con i Maneskin. .