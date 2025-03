I titoli di Sky TG24 del 12 marzo 2025 - edizione h13

L'Ucraina accetta la proposta della delegazione americana per una tregua. Il Cremlino prende tempo. Rubio: speriamo in una risposta positiva della Russia. Oggi nuovi contatti. Accordo per il cessate il fuoco di 30 giorni che deve avere anche il via libera di Mosca. Nessun riferimento alle garanzie di sicurezza né ai territori occupati. Il sostegno all'Ucraina, la difesa europea al centro del vertice dei ministri della Difesa a Parigi. In Italia i partiti restano divisi sul piano di riarmo. L'UE risponde ai dazi di Trump su acciaio e alluminio in vigore da oggi. Contromisure da 26 miliardi di dollari, proteggere consumatori e imprese, dice Von der Leyen. Elezioni in Groenlandia vince a sorpresa l'opposizione di centro destra, bene nazionalisti e Partito democratico favorevoli all'indipendenza netto calo dei partiti del governo uscente. Riaperto il caso del delitto di Garlasco, indagato l'amico del fratello di Chiara Poggi. Domani sarà sottoposto al test del DNA. Alberto Stasi: ho fiducia nella giustizia. A Buenos Aires è iniziato il processo per la morte di Maradona. Imputati i medici in cura. Tensione in aula, mostrate foto choc del cadavere. Champions, i gol di Thuramom e Calhanoglu regalano una vittoria all'Inter a San Siro. Feyenoord battuto per 2-1.. I nerazzurri sfideranno il Bayern Monaco nei quarti di finale. .