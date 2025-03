I titoli di Sky TG24 del 12 marzo 2025, edizione ore 19

Ci sono buone opportunità per la pace in Ucraina. I nostri inviati sono già in viaggio verso Mosca. Annuncia il Presidente americano Trump. La palla ora è nel campo di Putin Kiev accetta la proposta degli Stati Uniti per la tregua, se la Russia rifiuta mi aspetto una risposta forte dall'America dice Zelensky. Non si ferma l'avanzata russa nel Kursk. Garanzie per Kiev al centro del vertice dei ministri della Difesa. A Parigi i 15 Paesi interessati, Bruxelles approva la risoluzione sul riarmo; in Italia si spaccano maggioranza e opposizione. Sui dazi l'Europa risponde con contromisure da 26 miliardi su acciaio e alluminio. Ma il presidente americano avverte Vinceremo noi la battaglia commerciale. Per l'apertura delle indagini sul delitto di Garlasco. Domani Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, nuovo indagato, sarà sottoposto al test del DNA. La morte di Rami, secondo la consulenza della Procura l'inseguimento dei carabinieri fu corretto, per il perito dei PM il ragazzo è morto per l'impatto con il palo. A Buenos Aires è iniziato il processo per la morte di Maradona. Imputati i medici che lo avevano in cura. Tensione in aula mostrate foto shock del cadavere. Champions League conosceremo questa sera su Sky i nomi delle ultime squadre qualificate per i quarti. Domani in campo Lazio, Roma e Fiorentina in Europa e Conference League. .